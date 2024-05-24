Арестован коллега Тимура Зорнякова из центра спортивной подготовки

Вместе с депутатом и директором центра спортивной подготовки Тимуром Зорняковым был задержан, а впоследствии арестован его коллега. Обвинения – те же. Его фамилию и должность называет издание «МК в Карелии».

22 мая был задержан специалист по антитеррору Евгений Наполов. 24 мая в Петрозаводском городском суде для него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 июля. Наполова обвиняют в сборе информации, содержащей гостайну.

По сообщению издания, он бывший сотрудник ФСБ, участвовал в Чеченской кампании.

Зорняков также арестован до 20 июля. Депутата Петросовета обвиняют в сборе сведений, содержащих гостайну, а также в попытке получения информации, содержащей гостайну. // фото «Петрозаводск говорит»