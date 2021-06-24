Вертолет упал в Ленинградской области

В Гатчинском районе Ленинградской области упал вертолет Ми-8. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что разбившийся вертолет принадлежал Росгвардии. На борту находились три человека, все они погибли.

Власти региона подтвердили информацию о крушении воздушного судна. Люди на земле в результате ЧП не пострадали.

Отмечается, что вертолет потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета. Вооружения на борту не было. Фото «Лентач»