Названа идеальная еда для жаркой погоды

Идеальным для употребления в жару блюдом является суп. О его уникальных свойствах рассказала диетолог Маргарита Арзуманян, ее слова приводит радио Sputnik.

В жару значительно повышается потоотделение, таким образом организм поддерживает тепловое равновесие. Однако вместе с потом уходит не только вода, но и азотсодержащие вещества, минеральные соли, микроэлементы и витамины, которые входят в его состав, пояснила Арзуманян. По ее словам, восполнять потери лучше всего с помощью супа.

«Важно, чтобы рацион в жару содержал оптимальное количество полноценных белков, водорастворимых витаминов, минеральных веществ и меньше насыщенных жиров. С этой точки зрения легкоусвояемые супы - хороший выбор»,

- подчеркнула Арзуманян.

При этом диетолог заметила, что супы могут быть и теплыми, и горячими. В жару они будут стимулировать потоотделение, которое оказывает охлаждающее действие. Но все же предпочтение лучше отдавать холодным супам из шпината или щавеля, гаспачо и окрошке. При этом температура блюда должна быть комнатной, слишком холодной еды в жару лучше избегать. Фото 99px.ru