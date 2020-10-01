Вернуть деньги за лечение, обучение, покупку жилья, не выходя из дома

Текст: Антонина Кябелева

О том, что теперь все упростилось, и когда-то непростую процедуру, связанную с получением налогового вычета на лечение, обучение или приобретение жилья, способен преодолеть даже старшеклассник, я, конечно, слышала. Но, откровенно говоря, не верила.

Декларацию с целью получить налоговый вычет я подавала пару раз в жизни. Прежний опыт глубоко засел в памяти в образе различных бюрократических процедур, отнимающих массу времени и сил. Утомительный сбор справок от работодателей и документов из лечебного заведения, заполнение, естественно, с помощью специалистов, налоговой декларации на многочисленных листах, где нужно было что-то складывать и вычитать, стояние в очереди в налоговой инспекции, чтобы, наконец-то, сдать кипу листов, - все это никак не стимулировало меня к повторению опыта.

Тем более, что сходу правильно заполнить какой-нибудь документ - для меня большая проблема. В девяти случаях из десяти я обязательно где-то ошибусь, неправильно заполню какой-нибудь параграф или что-то пропущу. В общем, являюсь тем идеальным пользователем, на котором лучше всего проверять простоту и доступность любой системы. Если я ее одолею, то почти наверняка она не будет представлять сложности для всех.

Я бы еще долго не решалась проверить на себе современные способы получения налогового вычета, если бы не моя мама. В прошлом году она после долгих уговоров все же сделала себе красивые зубы. Многомесячная эпопея «мамины челюсти» вылилась мне почти в 150 тысяч рублей непредвиденных расходов. Так как сумма была более чем чувствительная для моего бюджета, мысль о том, чтобы подать декларацию, регулярно меня посещала. Это можно было сделать еще в начале года, но я, представляя грядущие мучения, дотянула до сентября.

У специалистов налоговой инспекции я предварительно проконсультировалась, как правильно заполнять декларацию и что мне предстоит. Для того чтобы подать декларацию, не выходя из дома, нужно войти в личный кабинет физического лица на сайте ФНС России.

Получить доступ к нему можно, обратившись в налоговый орган, либо воспользоваться учетной записью ЕСИА на портале Госуслуг.

Имея логин и пароль для входа в Личный кабинет, можно действовать.

Я заранее получила из стоматологической клиники все необходимые документы — договор с указанием, что именно я платила за свою маму, копию их лицензии, справку об общей сумме, выплаченной за лечение. Эта справка выдается после предоставления всех чеков, которые я бережно хранила.

По совету сотрудников налоговой службы, я заранее оформила через личный кабинет электронную подпись (ЭП), без которой невозможно подать декларацию онлайн. Я делала это через личный кабинет ФНС России. Для этого необходимо зайти в свой профиль, наведя «мышкой» на свою фамилию, которая высвечивается вверху на синей панели личного кабинета. Под выделенным словом «ПРОФИЛЬ» будут располагаться подразделы: «Контактная информация», «Персональные данные», «Платежная информация», «Участие в организациях».

Вам необходимо сдвинуться вправо, последовательно нажимая на правую стрелку, пока не появится раздел «Получить ЭП».

В этом разделе заполняем необходимую информацию, придумываем и обязательно запоминаем или записываем пароль. Обычно в тупик ставит вопрос, где сохранить электронную подпись. Мне посоветовали выбрать защищенную систему ФНС России, так как это позволяет пользоваться ею не только со своего компьютера, а с любого другого. Электронная подпись формируется очень быстро. Я ее получила буквально на следующий день после обращения через сайт федеральной налоговой службы.

Теперь к главному. Для того чтобы получить социальный вычет, необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ. За справками о доходах за прошедший год к работодателям обращаться уже нет необходимости. Вся информация хранится в вашем личном кабинете. Для того чтобы заполнить декларацию, выбираем в личном кабинете раздел «Жизненные ситуации», выбираем налоговую декларацию физических лиц и кнопку, предлагающую заполнить ее онлайн.

Львиная часть граф будет уже заполнена. Вам нужно проверить информацию и уточнить там, где это необходимо. Например, впервые ли вы подаете декларацию, являетесь ли вы налоговым резидентом РФ. Затем жмем кнопку «Далее» и переходим в раздел «Доходы», которые отражаются из предоставленных работодателями справок 2-НДФЛ. После этого система переведет к разделу «Выбор вычетов».

Так как мне нужно было получить возврат за лечение, то я выбирала из трех вариантов социального возврата (на образовательные и медицинские услуги). Галочку я поставила в графе «Сумма расходов на лечение, за исключением дорогостоящего». Общую сумму, указанную в справке из стоматологической клиники, я внесла в специальное поле.

Если лечение не является дорогостоящим, то возврат делается максимально со 120 тысяч рублей. При этом сумма социального вычета, в отличие от имущественного, не переносится на следующий год.

Другими словами, система рассчитала налоговый вычет, исходя из максимальной суммы в 120 тысяч рублей, хотя в реальности расходы были больше.

После этого мы переходим к шагу «Вычеты». В поле «Итоги» появится сумма, которую автоматически рассчитала система и которая предполагается к выплате в качестве возврата. Система предложит вам посмотреть уже заполненную декларацию. У меня желания любоваться на нее не появилось.

После этого осталось приложить необходимые документы. Справки и документы можно отсканировать, а можно сфотографировать, например, на телефон, перебросить на компьютер и загрузить к заполняемой декларации. Загрузка происходит с помощью кнопки «Добавить», расположенной напротив разных разделов. Я загрузила фотографии договора со стоматологической клиникой, справку о сумме, истраченной на лечение, и свидетельство о моем рождении, чтобы подтвердить родство с мамой.

Если в договоре на предоставление услуг уже указан номер лицензии организации, то отдельно лицензию фотографировать и прикреплять не нужно.

Собственно говоря, почти все. Осталось пакет документов перед отправкой в налоговый орган подписать электронной подписью, которую я заранее сформировала. На странице в отдельном окне нужно просто внести пароль, который вы придумали к вашему сертификату. В общем, отправляем декларацию и, если все заполнено корректно, то система подтвердит это всплывающим полем «Готово».

После того, как декларация отправлена, всплывает окно «Распорядиться». Нажав на нее, вы получаете возможность сразу же указать банк и номер счета, куда будет перечислена сумма возврата. После этого остается только ждать денег. Сначала, конечно, сотрудники налоговой службы проверят достоверность представленных сведений и при необходимости запросят дополнительные документы.

На весь процесс подачи декларации онлайн у меня ушло примерно 20 минут. И то большая часть времени ушла на фотографирование документов и переброску их на компьютер.

В личном кабинете всегда видно, в какой стадии находится рассмотрение вашего заявления. Это особенно удобно тем, кто получает имущественный вычет. Его обычно выплачивают в течение нескольких лет. Преимущество состоит в том, что всегда можно зайти в Личный кабинет и увидеть, какая сумма осталась к выплате.

В общем, действительно, и просто, и удобно. Электронный прогресс в работе налоговой службы — один из тех редких в последнее время моментов, меняющих нашу жизнь к лучшему. Наконец-то, в нашей стране можно легко и быстро сдать налоговую декларацию тем, кто ничего в них не смыслит. Я убедилась в этом на личном опыте.