Администрация города снесет незаконные гаражи на Красноармейской улице

Администрация Петрозаводска информирует о демонтаже незаконно установленных гаражей и контейнера на Красноармейской улице, сообщается на сайте мэрии.

В соответствии с п. 8 Порядка демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации ПГО № 1417 от 25.04.2011 г., владельцев построек в Центре карельской столицы информируют об их сносе.

На Красноармейской улице в районе дома № 26 ликвидируют два гаража и контейнер. Объекты снесут до 17 октября.