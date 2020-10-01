В Орзеге захоронили останки бойцов, павших при обороне Петрозаводска

Сегодня на территории воинского мемориала поселка Орзега состоялось перезахоронение останков солдат РККА, сообщает МВД Карелии.

Пятьдесят четыре бойца Великой Отечественной войны были с почестями преданы земле. Это стало возможным благодаря усилиям поисковых отрядов «По следам погибших самолетов», «Шелтозерец», «Карельские Медведи», объединения «Хранители» и карельского регионального общественного фонда «Эстафета поколений».

К сожалению, какие-либо установочные данные о павших воинах не обнаружены. Но, подтвержденным считается тот факт, что двое бойцов являлись сотрудниками правоохранительных органов. Так, в одном случае был обнаружен соответствующий медальон, а в другом – пуговица милицейской формы.

Находки сделаны в поисковых сезонах 2019-2020 гг. на местах двух боев в Прионежском районе, состоявшихся в сентябре 1941 года.

Первый датируется 23 сентября: отряд под командованием начальника химических войск 7-ой армии полковника Бояринова, в который вошли 24 стрелковый батальон мотострелкового полка и саперная рота 184 саперного батальона, оказывал сопротивление финским войскам, обороняя карельскую столицу.

Второй бой велся 3-й Ленинградской дивизией народного ополчения в той же местности.

В церемонии перезахоронения приняли участие представители органов исполнительной власти республиканского и муниципального уровней, общественники, ветераны, учащиеся школ.

Напомним, в июле 1941 года НКГБ СССР и НКВД СССР были объединены в единое ведомство – Народный комиссариат внутренних дел СССР. Такое же объединение состоялось и в Карело-Финской ССР. В результате, на милицию, помимо основных функций по обеспечению правопорядка, были возложены и дополнительные (борьба со шпионажем и нарушениями режима военного времени, дезертирстовм, обезвреживание вражеских агентов и выполнение сугубо боевых задач, укрепление тыла и оказание помощи фронту).

А уже в августе был сформирован сводный батальон НКВД КФССР. В его состав вошли представители органов госбезопасности, милиции, тюремного отдела, ОИТК, пожарной охраны, управления шоссейных дорог и административно-хозяйственного отдела НКВД.

В современных реалиях речь идет, о сотрудниках, как минимум, четырех силовых ведомств. Именно этому батальону «силовиков» вместе с военными, а также приданными силами из числа мобилизованных гражданских лиц в сентябре 1941 года была поставлена наитруднейшая задача – на юге, в Прионежском районе республики, задержать силы противника, который рвется к карельской столице.

В этот момент финские войска вели массированное наступление. Они уже заняли железнодорожную станцию, расположенную на подступах к Петрозаводску – Орзегу. Выбить оттуда противника и выиграть время – этот долг был выполнен, но то, какой ценой это сделано, красноречиво показывают находки поисковиков.

Сводный батальон НКВД насчитывал 390 человек, в итоге, после прорыва, в живых осталось только 26 крайне истощенных людей. И сегодня, 79 лет спустя, потомки отдали дань памяти участникам обороны Петрозаводска.