01 октября 2020, 17:22
Трое водителей нарвались на крупные штрафы утром в Петрозаводске
В карельской столице родители продолжают игнорировать правила перевозки детей
Сегодня утром инспекторы ГИБДД провели очередной рейд по контролю за соблюдением правил перевозки детей в Петрозаводске. Мероприятие прошло около школы №46. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В результате к ответственности были привлечены двое водителей. В обоих случаях дети не были пристегнуты ремнями безопасности, хотя один из них даже сидел в удерживающем кресле. Автомобилистов ожидают штрафы в размере 3000 рублей.
Также сотрудниками Госавтоинспекции был выявлен водитель, ранее лишенный прав. Ему грозит более серьезное наказание - штраф в размере 30000 рублей или административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.