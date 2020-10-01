Трое водителей нарвались на крупные штрафы утром в Петрозаводске

Сегодня утром инспекторы ГИБДД провели очередной рейд по контролю за соблюдением правил перевозки детей в Петрозаводске. Мероприятие прошло около школы №46. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате к ответственности были привлечены двое водителей. В обоих случаях дети не были пристегнуты ремнями безопасности, хотя один из них даже сидел в удерживающем кресле. Автомобилистов ожидают штрафы в размере 3000 рублей.

Также сотрудниками Госавтоинспекции был выявлен водитель, ранее лишенный прав. Ему грозит более серьезное наказание - штраф в размере 30000 рублей или административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.