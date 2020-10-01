01 октября 2020, 17:07
Общество

В Петрозаводске будут судить мужчину скрывшего иностранное гражданство

Житель Карелии, получив гражданство Литовской Республики, не уведомил об этом соответствующие федеральные органы исполнительной власти

Прокурор Петрозаводска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии двойного гражданства, сообщает сайт ведомства.

По версии следствия, гражданин России, получив гражданство Литовской Республики, тем самым приобретя двойное гражданство, в нарушение действующего законодательства не уведомил об этом соответствующие федеральные органы исполнительной власти.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

«Петрозаводск говорит» ранее писал о следствии по данному делу.

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Метки: 
Россия
Литва
Карелия
Петрозаводск
двойное гражданство
петрозаводский городской суд
прокуратура карелии