В Петрозаводске будут судить мужчину скрывшего иностранное гражданство

Прокурор Петрозаводска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии двойного гражданства, сообщает сайт ведомства.

По версии следствия, гражданин России, получив гражданство Литовской Республики, тем самым приобретя двойное гражданство, в нарушение действующего законодательства не уведомил об этом соответствующие федеральные органы исполнительной власти.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

«Петрозаводск говорит» ранее писал о следствии по данному делу.