Завтра в Петрозаводске пройдет проверка систем оповещения населения

Завтра, 2 октября, по всей России пройдет тренировка по гражданской обороне с использованием систем оповещения и сирен. Мероприятие затронет и Петрозаводск, напомнили в мэрии карельской столицы.

Проверка региональной системы оповещения населения будет проведена 2 октября с 10:00 до 11:00. В это время сработают все электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения. На федеральных телеканалах и радио остановится вещание, людей проинформируют о проведении тренировки по гражданской обороне.

В администрации Петрозаводска попросили горожан не поддаваться панике во время срабатывания спецсигналов.