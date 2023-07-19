Беседки для всех и пока бесплатно. Что происходит в Лососинном

Текст и фото: Антонина Кябелева

Популярный у петрозаводчан пляж в Лососинном юридически получил статус природно-рекреационной территории регионального значения еще в 2019 году. Предполагалось, что рекреационная территория «Побережье озера Лососинное» станет местом особого притяжения для местных жителей и туристов.

В отличие от традиционных для Карелии особо охраняемых природных территорий, здесь планировалось создать именно рекреационную зону с акцентом не на охрану окружающей среды, а на активный отдых. Дикий пляж должен был превратиться в цивилизованное место отдыха со специально оборудованными местами для приготовления шашлыков, туристической тропой, просторной автомобильной стоянкой, лодочной станцией и другими возможностями интересно провести короткое карельское лето.

Мы уже рассказывали о том, что несколько лет назад в лесном массиве было построено шесть беседок, где граждане могут отдохнуть, пожарить мясо, спрятаться от дождя. Беседки были построены в 2020 году на средства бюджетного учреждения Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения РК. Тогда не скрывали, что при обустройстве рекреационной зоны ориентировались на стоящий прямо на берегу озера пляжный ресторан и отель «Корсар». Предполагалось, что беседки передадут для эксплуатации бизнес-структуре, которая бы не только извлекала прибыль, предоставляя гражданам дополнительные услуги, но и способствовала развитию рекреационной территории, вкладывая средства в другие виды отдыха.

С тех пор прошло три года. Июль 2023 года не радовал жителей республики жаркой погодой. Несмотря на разгар лета, на пляже в Лососинном было немноголюдно. Рабочий день в сочетании со столбиком термометра, который едва перевалил за отметку в 20 градусов тепла, стали главными сдерживающими факторами.

Но во всем есть свои плюсы: места для парковки было с избытком.

Через дорогу от пляжа в лес ведет наезженная дорога. Строгая табличка с предупреждением, что стоянка и проезд запрещены, соседствовует с информационным стендом, сообщающим, что вы очутились на природно-рекреационной территории «Побережье озера Лососинное». Рядом стоят два новых контейнера для мусора. Два других контейнера, явно не первой свежести, перевернуты и валяляются буквально в двух шагах, беспомощно задрав вверх колесики.

Раньше контейнерная площадка находилась прямо на пляже. Нередко можно было видеть отвратительное зрелище с переполненными контейнерами и мусором, расползающимся по песчаному берегу. Сейчас возле контейнеров практически идеальная чистота.

Я прогулялась по уже знакомым местам, где несколько лет назад велось строительство мест отдыха для туристов.

Все шесть беседок оказались в полной боевой готовности. Внутри появились большие столы со скамьями. Возле гармонично вписавшихся в лесной ландшафт беседок организованы специальные места для костра. Кажется, что все готово для приема туристов. Вот только гостей не видно. Беседки пустуют.

Вокруг непривычно чисто: ни валяющихся бумажек, ни остатков пищи, ни другого мусора, который ожидаешь встретить возле мест, предназначенных для летних пиршеств. Если, конечно, не считать старых углей в кострищах.

Единственными доказательствами того, что сюда порой заглядывают люди, были аккуратно поставленная на деревянню перекладину бутылка с остатками жидкости для розжига и часть использованной спирали для защиты от комаров.

Побродив по рекреационной зоне, я направилась в пляжный ресторан «Корсар». Там подтвердили, что изначально планировалось передать беседки в пользование ресторану и отелю, но этим планам было не суждено сбыться. Причины не знают. Хотя ресторан до сих пор готов взять беседки на, так сказать, взаимовыгодных условиях. Беседками, рассказали нам, отдыхающие пользуются, хоть и нечасто.

Пляж в Лососинном в этом году мне понравился значительно больше, чем в прошлые годы. Территория вокруг «Корсара» стала как будто просторнее и симпатичнее. Почти полностью исчез мусор. Где-то по берегу еще встречались остатки костров, старые мангалы и небрежно брошенные салфетки, но по сравнению с недавним прошлым берег выглядел ухоженным и симпатичным. Хотя ближайший мусорный контейнер находится через дорогу. Вероятно, общая атмосфера порядка и непривычной чистоты подсознательно влияла даже на неисправимых грязнуль.

Наконец-то на пляже стал работать туалет! Конструкция здесь стояла и раньше, но на ней либо висел замок, либо к кабине было страшно приблизиться из-за распространяющихся «ароматов» и переполненного унитаза. Из туалета вышел молодой человек, оценив удобства на твердую тройку. Действительно, бесплатный туалет вполне соответствовал минимальным требованиям. Во всяком случае, внутри было чисто и, что называется, без резких запахов.

Знают ли отдыхающие о таком бесплатном бонусе как просторные беседки через дорогу? В поисках ответа я обошла почти весь пляж. Люди охотно делились своими впечатлениями, отмечая, что Лососинное заметно похорошело в последнее время. Но только одна семья рассказала, что прекрасно осведомлена о существовании беседок и даже однажды делала там шашлыки.

«Мы, наверное, пару лет назад весной сюда приезжали и делали там шашлыки. Очень хорошая идея, очень удобно, мы с внуками отлично отдохнули»,

- сказала Вера.

Ее муж Михаил вспомнил, что его едва не оштрафовали, так как он на машине въехал в зеленую зону. Тогда, рассказал он, не было запрещающей въезд таблички. Супругам очень нравится, что с пляжа убрали контейнеры для мусора. Да и шашлыки практически никто уже не жарит на берегу.

«Раньше и мусора было много. И шашлыки около сосен жарили. Загораешь, а со всех сторон дым идет, мухи летают. Особенно неприятно в жаркую погоду. В этом году порядка больше»,

- считает Вера.

Так выглядело побережье летом 2020 года



Но были и критические замечания. Александр убежден, что одна туалетная кабинка для такого пляжа - это очень мало. Да и расположена она должна быть не на самом пляже, а в лесу, поблизости от мусорных контейнеров.

Но большинство отдыхающих отмечали заметный прогресс. К сожалению, пока рекреационную территорию не удалось превратить в место активного и разнообразного отдыха. Построенные на бюджетные средства беседки оказались не востребованы.

Но береговая полоса, действительно, преобразилась, стала чище, симпатичнее, комфортнее. У нее нет официального статуса пляжа, а строгая табличка, запрещающая купаться, естественного, никого не останавливает.

Нам удалось взять небольшое интервью у руководителя Дирекции особо охраняемых природных территорий Ивана Кипрухина, который рассказал о том, как видит будущее побережья озера Лососинное. Он не стал скрывать, что из-за ограниченных финансовых средств территория развивается не так быстро, как хотелось бы. По проекту в Лососинном должны появиться шезлонги, кабинки для переодевания, прокат лодок, катамаранов. Но все, как обычно, упирается в финансирование. На первом этапе удалось построить беседки и проложить экологическую тропу. Точнее, ее небольшую часть.

В ближайшее время предполагается продлить ее и закольцевать, чтобы туристы могли вернуться в исходную точку по другой дороге.

Для того чтобы развивать территорию, необходим сотрудник, который бы постоянно находился в Лососинном, следил за порядком, мог бы предоставлять дополнительные услуги. Иван Кипрухин рассказал, что уже приобретены мангалы, но их нельзя оставлять без присмотра. Существуют проблемы и с водителями, которые заезжают в зеленую зону. Буквально на прошлые выходные, рассказал Кипрухин, инспекторы выявили с десяток нарушителей. Несмотря на предупреждающий стенд, в хорошую погоду автомобилей значительно больше, чем парковочных мест. Это еще одна проблема, которую предстоит решить.

В перспективе в Лососинном хотят развивать услуги, в том числе платные. Если сейчас в беседках может отдохнуть любой желающий, то, возможно, уже следующим летом это станет платной услугой. Кипрухин заметил, что платные услуги необходимы для того, чтобы содержать и развивать рекреационную зону.

Чистота, которая поддерживается в Лососинном, - заслуга сотрудников дирекции, волонтеров и просто граждан, которые привыкли здесь отдыхать. Переодически, отметил Кипрухин, проходят различные акции с привлечением участников волонтерских движений. Но, убежден он, обязательно нужен постоянный сотрудник, который бы следил за порядком, чистотой, мог бы взять на себя предоставление дополнительных услуг.

Мы будем и дальше следить за тем, как в Карелии меняются рекреационные зоны и традиционные места отдыха гостей и жителей нашей республики.