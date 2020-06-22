Пляж в Лососинном получил особый статус. Почему не отступает мусор?

В июне 2019 года правительство Карелии в районе популярного места отдыха петрозаводчан создало природно-рекреационную территорию регионального значения «Побережье озера Лососинное».

Тогда первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РК Алексей Павлов рассказал, что главной задачей придания территории подобного статуса является создание туристической инфраструктуры. Он пообещал, что реальные перемены к лучшему люди почувствуют уже через год. Прошел год, и мы решили вернуться к вопросу обустройства популярного места отдыха, где жители карельской столицы традиционно спасаются от летней жары.

Природно-рекреационная территория «Побережье озера Лососинное» с прошлого года находится в введении Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения РК. Именно это бюджетное учреждение реализует проект по превращению дикого пляжа в Лососинном в цивилизованное место отдыха с туристической тропой, беседками и стационарными мангалами для приготовления шашлыков, с лодками и другими возможностями интересно провести время на природе.

Руководитель дирекции Николай Палагичев рассказал, что учреждение курирует 140 природных территорий. В отличие от особо-охраняемых природных территорий, проект «Побережье озера Лососинное» - это первая попытка создать в Карелии именно рекреационную зону с акцентом не на охрану, а на использование природных возможностей республики для привлечению сюда туристов. Из минприроды Карелии дирекция получила госзадание на обустройство побережья озера Лососинное.

- Это не заказник, это не заповедник… Но определенные правила в части разведения костров, в части выбрасывания мусора там существуют. И эти правила мы призваны защищать, в том числе регулировать туристический поток,

- рассказал Палагичев.

В ближайшее время должно быть завершено строительство беседок, расположенных через дорогу от пляжа в лесу. Здесь же планируется организовать туристическую тропу.

- Шестьбеседок у нас уже стоят в лесном массиве. Они предполагают мангальный отдых. У нас закуплены мангалы, которые мы стационарно установим, чтобы люди могли приехать компанией, посидеть, пожарить мясо,

- сказал директор.

По его словам, осталось закрыть крыши беседок, доделать и установить мебель, поставить мангалы, сделать входную зону.

Среди отдыхающих на пляже мы не нашли ни одного человека, который бы знал о существовании беседок за дорогой. Многие говорили, что с удовольствием воспользовались бы беседками для того, чтобы отдохнуть и приготовить шашлыки.

Беседки с разной степенью готовности стоят вдоль лесных дорожек. Некоторые из них так органично вписываются в лесной ландшафт, что их с трудом можно разглядеть сквозь деревья. Конечно, жаль, что в июне мангальная зона еще далека от того, чтобы начать прием туристов. Палагичев рассказал, что, прежде чем приступить к использованию беседок, планировалось заключить соглашение с какой-то коммерческой структурой в рамках государственно-частного партнерства. Он не скрывал, что при создании рекреационной зоны ориентировались на ресторан и мотель «Корсар», расположенные рядом с пляжем в Лососинном. Как объяснил руководитель дирекции, предполагалось передать готовую инфраструктуру бизнес-структуре, которая бы не только осуществляла там коммерческую деятельность, но и вкладывала бы деньги в ее дальнейшее развитие.

- Я пока не готов сказать, кто на этой территории будет работать, - сказал Палагичев.

По его словам, в этом году в Карелии может появится еще одна рекреационная территория. Ее планируют организовать на берегу Онежского озера, недалеко от поселка Деревянное. Проект подготовила некая организация, которую Николай Палагичев отказался назвать. С ней пока не подписан договор о сотрудничестве, и идея рекреационной туристической зоны находится в стадии обсуждения.

- Они хотят заниматься экологическим просвещением, делать экотропы, проводить мероприятия для детей. Там будут выделены зоны для проведения массовых мероприятий. На территории нужно наводить порядок,

- заметил директор.

- А как появилась организация? Просто сама проявила инициативу и на вас вышла? - поинтересовалась я.

Николай Палагичев объяснил, что участок побережья Онежского озера в любом случае останется в пользовании у дирекции. Там хотят создать нечто похожее с зоной отдыха в Лососинном, чтобы был и хороший пляж, и возможность в цивилизованных условиях приготовить мясо или рыбу на мангале. По его словам, второй год дирекция пытается найти коммерческую структуру, готовую взяться за развитие прибрежных территорий на Онежском озере и в Лососинном, но «никто в очереди не стоит и претендентов не было».

Если рекреационную зону на берегу Онежского озера вряд ли успеют сделать нынешним летом, то в Лососинном перспектива не упустить сезон-2020 кажется более реальной. Палагичев рассказал, что дирекция планирует облагородить пляжную зону и даже завезти сюда речной сеянный песок.

- Мы бы хотели пляжную зону благоустроить, отделить ее от дороги естественным ограждением, возможно камнями, чтобы выглядело красиво. Пляжную зону по длине мы увеличивать не планируем. Мы попытаемся убрать аварийные деревья,

- сказал руководитель дирекции.

Парковку расширять пока не планируют, хотя это было предусмотрено проектом, и уже в начале лета машинам было некуда приткнуться. Николай Палагичев объяснил это скудностью финансирования:

- Мы в проекте освоения лесов это все предусмотрели. Когда будет финансирование, пока еще непонятно.

Относительно выделенных средств Николай Палагичев рассказывал крайне неохотно. По его словам, дирекция получает общее госзадание на обслуживание ООПТ и, соответственно, общее финансирование. По примерным прикидкам Палагичева, в Лососинном уже освоено порядка одного миллиона рублей.

В эту сумму, помимо разработки самого проекта, приобретения мангалов, строительства беседок, изготовления мебели, входят четыре прогулочные лодки, которые уже куплены и находятся на складе. В дирекции решили попробовать возобновить прокат лодок. При этом в дирекции прокатом лодок сами заниматься не намерены, а хотят передать их той организации, которая захочет заняться развитием рекреационной территории.

Помимо обустройства территории, на дирекцию возложена и уборка мусора в Лососинном. Те, кто в этом году бывал на пляже, не могли не заметить два контейнера, традиционно заваленные отходами. Зрелище это настолько отвратительное, что у многих отбивает всякое желание «приземлиться» на небольшом песчаном пляже в непосредственной близости от переполненных контейнеров с «ожерельем» из пакетов с отходами.

Николай Палагичев не отрицал, что именно дирекция обязана заниматься вывозом мусора.

- На стороне пляжа стоят контейнеры, которые, по последней информации, я просто присутствовал, когда их увозили. Там тоже сейчас все убрано, мусор вывезен оттуда. Дирекция направила запрос в Автоспецтранс с предоставлением нам коммерческого предложения по вывозу мусора и установлению еще минимум двух контейнеров со стороны стоянки,

- сказал руководитель дирекции.

Попытки разубедить его в том, что «мусор вывезен», заняли у меня немало времени. Выяснилось, что счастливый день, когда директор наблюдал за вывозом мусора, пришелся на 3 июня. Наш разговор состоялся почти через две недели, и на тот момент контейнеры представляли собой омерзительное зрелище.

Отдыхающие не скрывали своего раздражения, рассказывая, что фактически загорают на помойке. Некоторые мои собеседники в горах мусора винили ленивых граждан, которые не смогут убрать за собой и вывезти мусор в город. Но они были в меньшинстве. Подавляющее большинство уверено, что установленные контейнеры обязаны регулярно освобождать от ТБО, чтобы не превращать побережье красивейшего озера в банальную свалку. На сегодня — это главная претензия к дирекции, в обязанность которой входит уборка мусора.

- Эта большая проблема. Но это проблема больше не тех людей, которые убирают, а тех людей, которые это привозят, скорее всего. Дачники считают своим долгом по пути выкинуть мусор,

- заметил Палагичев.

И ушел в философское осмысление данного феномена, мол, мусор — это не только проблема ООПТ, а глобальная проблема, которая касается в том числе и лесов.

- Что сделала дирекция, чтобы мусора не было на вверенной ей территории? - уточнила я.

- Дирекция при наличии должного финансирования со стороны государства, потому как дирекция самостоятельно не работает, денег не имеет своих, заключит договор с Автоспецтрансом по вывозу этого мусора,

- сказал Николай Палагичев.

Я попыталась выяснить, почему до сих пор нет такого договора, какие предложения дирекция получила от регионального оператора, когда планируется начать вывозить мусор. Николай Палагичев сообщил, что до сих пор не получил ответа от регионального оператора.

- Понимаете, ставить так вопрос, что мы пока не вывезем мусор, мы там строить ничего не будем, мы так не можем делать, - сказал он.

Палагичев не отрицает, что природная территория создавалась в том числе и для того, чтобы навести на ней порядок и чистоту. Но на эти цели в дирекции банально не хватает денег.

- Как только мы поймем цену услуги, мы обратимся к главному распорядителю бюджетных средств — министерству природных ресурсов, чтобы нам выделили деньги,

- утверждает Палагичев.

Понимать «цену услуги» можно бесконечно долго. В ООО «Автоспецтранс», куда я обратилась с просьбой прокомментировать, почему так долго не отвечают на запрос бюджетного учреждения, не смогли отыскать никаких следов обращения от дирекции особо охраняемых природных территорий. Очевидно, что когда организация в течение целого года не может заключить договор на вывоз мусора, проблема находится не в плоскости коммерческих предложений. Скорее всего, просто нет желания платить деньги и заниматься своей прямой обязанностью, связанной с вывозом ТБО.

На этом фоне недавнее выступление министра природных ресурсов и экологии РК Алексея Щепина, который на парламентском комитете рассказывал о мусорной реформе, выглядит просто анекдотично. Щепин в качестве особого достижения министерства сообщил депутатам о том, что уже разработан проект закона об административной ответственности за плохое содержание контейнерных площадок.

Вот только забыл добавить, что штрафовать нужно начать с подведомственного министерству учреждения, которому не хватило года, чтобы заключить договор с региональным оператором. Учитывая, что директор ООО «Автоспецтранса» Алексей Кузнецов вторил Щепину и всячески его поддерживал, сомнительно, чтобы между минприродой и регоператором были серьезные разногласия. Рискну предположить, что в минприроде либо не в курсе, что происходит у них под носом, либо там просто жаль тратить деньги на вывоз мусора. Если там банально экономят на вывозе твердых бытовых отходов, то это уже апофеоз цинизма.

Прекрасно, что в Карелии наконец-то озаботились созданием рекреационных территорий. И действительно, уже есть первые результаты в виде появившихся в лесу беседок. Но, возможно, начинать нужно было не с приобретения прогулочных лодок, которые еще непонятно, кому потребуются и потребуются ли вообще, а с наведения чистоты и организации нормальной парковки. Ведь если людям будет негде припарковать автомобиль, а главным украшением пляжа останутся переполненные контейнеры, то вряд шашлыки, экологические тропы и прогулочные лодки смогут привлечь сюда туристов.

Антонина Кябелева