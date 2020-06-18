Мусор летает по Карелии. Назло реформе

Мусорная реформа уже не первый раз становится темой обсуждения в стенах карельского парламента. На заседании комитета Законодательного собрания по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике депутаты пытались понять, как в республике продвигается работа по организации вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО).

- Третий раз закинул комитет невод в мусорную реформу, но не ловится золотая рыбка. Мы по сути работаем с пустотой,

- сделал неутешительны вывод председатель комитета Леонид Лиминчук.

Если отвлечься от сказочных персонажей, то картина предстает совсем не сказочная. Третий год в стране реализуется мусорная реформа. В Карелии контроль за ее проведением из минстроя передали в министерство природных ресурсов и экологии. Но руководители, ответственные за реализацию реформы, похоже, расписываются в собственном бессилии.

О раздельном сборе ТКО в Карелии даже не заикаются. Сейчас «ломают голову» над тем, как вообще вывозить мусор из неохваченных данной услугой населенных пунктов республики и где взять деньги, чтобы просто установить контейнеры.

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин рассказал, что до сих пор нет достоверной информации о тех физических и юридических лицах, которые должны оплачивать услуги по вывозу мусора. Другими словами, в республике не могут корректно выставить счета всем юридическим и физическим лицам, обязанным оплачивать услуги по вывозу мусора.

- Мы получили базу данных, которая у нас используется при голосовании,

- сообщил министр.

Если с выявлением граждан, обязанных платить за вывоз ТКО, министерство планирует справиться с помощью базы для голосования, то по юридическим лицам, которые, как известно, в плебисците не участвуют, полных данных как не было, так и нет. По приблизительным данным, из 12 тысяч юрлиц договоры удалось заключить с 9,3 тысячи.

- Мы анализировали ту работу, которая ведется сегодня в районах по вывозу ТКО. Мы понимаем, что если у нас по численности 90 процентов населения охвачены этой услугой, то в разрезе населенных пунктов практически всего 36% населенных пунктов на сегодняшний день охвачены услугой,

- сказал Алексей Щепин.

Другими словами, получается, что из большинства (а это 64%!) населенных пунктов Карелии мусор вообще не вывозится. По словам Щепина, создать контейнерные площадки обязаны органы местного самоуправления. Министр считает, что нередко ставить контейнеры в частном секторе и нецелесообразно, и просто невозможно, если выполнять санитарные требования. Выход он видит в организации площадок временного накопления, где отходы могут храниться до 11 месяцев.

Другая нерешенная проблема, на какие средства муниципалитеты будут содержать контейнерные площадки. Если верить министру, понимание важности этого вопроса к руководителям муниципалитетов только приходит.

Сейчас в республике существует 4 183 контейнерных площадки, а количество контейнеров превышает 12 тысяч штук.

Для того чтобы республика нормально справлялась со сбором мусора, необходимо, по подсчетам Алексея Щепина, дополнительно оборудовать 3 тысячи контейнерных площадок и закупить 10,5 тысячи контейнеров.

Наверное, единственное, чем может похвастаться министерство в плане продвижения мусорной реформы, – это онлайн-голосование среди жителей по поводу необходимости прийти к единообразию в плане внешнего вида контейнеров и их вместимости. В министерстве наконец-то разработали требования к внешнему виду контейнерной площадки и даже подготовили документ, предусматривающий ответственность за содержание прилегающей 5-метровой территории.

Откровенно говоря, звучит как издевка. Емкостей для сбора отходов нет, мусор не вывозится, контейнеры давно отслужили свой срок, а ответственность уже предусмотрена. И даже голосование провели, какими граждане хотели бы видеть площадки по сбору мусора. Вот только увидеть новые симпатичные контейнеры посчастливится не скоро. Идет типичная чиновничья возня, создающая видимость бурной деятельности, результат - никакой.

Министр признался, что только на следующий год планируется заложить в бюджете 150 миллионов рублей на формирование контейнерных площадок. А для того чтобы оборудовать площадки по всей республике, нужно 484 миллиона рублей.

На это уйдет, по прогнозам министра, несколько лет. Во всяком случае, в министерстве предполагают завершить установку контейнеров не раньше 2023 года.

Депутат Ольга Шмаеник считает, что пока никто не занимается содержанием контейнерных площадок, тратить деньги на установку контейнеров – занятие малоэффективное.

- Стоят контейнеры, «Автоспецтранс» худо-бедно соблюдает график вывоза, если нет – оперативно реагируют, вывозят. Но если мусор разлетелся, то вокруг грязь. Общая картина населенных пунктов - крайняя запущенность,

- заметила Шмаеник.

Она не понимает, что еще нужно сделать, чтобы в Карелии стало чисто. Депутат отметила, что к ней поступает огромное количество жалоб.

- По Шелтозеру мусор летает уже в пятидесяти метров от контейнерных площадок. Шуя. Тоже неизвестно что творится. Как мы с этим будем бороться? И когда наведем порядок? - задала Шмаеник вопросы, ответа на которые, похоже, нет.

Директор ООО «Автоспецтранс» Алексей Кузнецов и Щепин уповают на введение административной ответственности за ненадлежащее содержание контейнерных площадок и активность муниципального контроля. Граждане, признался Кузнецов, склонны винить в захламленности площадок регионального оператора, то есть ООО «Автоспецтранс».

Садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) – отдельная тема. По информации руководителя ООО «Автоспецтранс», в Карелии 409 СНТ, из которых договоры на вывоз мусора заключены только со 190 товариществами. Многие садоводческие кооперативы отказываются заключать договоры на вывоз отходов.

Депутат Александр Федичев обозначил принципиальную проблему, связанную с садоводческими товариществами.

- Дачники готовы заключать договоры, готовы платить, но их возмущает то, что они должны платить круглогодично за тот мусор, который они образуют в течение 2-3 месяцев короткого карельского лета,

- объяснил депутат.

Ситуация, по его словам, усугубляется тем, что ООО «Автоспецтранс» рассылает дачникам досудебные претензии, выставляя счета за последние три года. Один из руководителей небольшого товарищества, привел пример Федичев, получил требование оплатить, начиная с 2018 года, за вывоз мусора порядка 50 тысяч рублей.

- Во многих СНТ даже баков не существует. В связи с этим возникает сомнение или подозрение, надеюсь, коллеги его развеют, что речь идет о взыскании денег за неоказанную услугу,

- отметил Александр Федичев.

Его сомнения никто не развеял, но депутаты решили вновь собраться специально по проблемам садоводческих товариществ в июле 2020 года.

Подводя итоги дискуссии, Лиминчук отметил, что за последний год в республике ничего не изменилось. Реализация мусорной реформы затормозилась в самом начале, а чиновники демонстрируют откровенное равнодушие к теме сбора коммунальных отходов. Даже элементарная работа по созданию базы данных оказалась Карелии не под силу. Стремление региона стать туристической меккой, позиционируя себя как край с нетронутой природой, может разбиться о мусорные свалки, грязь и неухоженность республики лесов и озер.

- Мы видим, что наша коммунальная инфраструктура не отвечает требованиям времени. Какие туристы к нам приедут? Если приедут, то они увидят мусорные баки грязные, - сказал Лиминчук.

Антонина Кябелева