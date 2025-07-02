Режиссер «Ревизора» поставил новый спектакль в Театре кукол Карелии

В Театре кукол Карелии состоялся предпремьерный показ сентиментальной буффонады «Слон» (6+) по одноименному рассказу Александра Куприна. Этот спектакль стал ярким завершением юбилейного театрального сезона.

«Слон» — добрая и трогательная история, воплощенная в жанре буффонады. В основе сюжета рассказ о маленькой девочке, мечтающей увидеть живого слона. Ее отец готов на все, чтобы исполнить желание дочери.

Действие разворачивается в цирке — ярком, шумном, чуть наивном мире, где даже грустные истории рассказываются с улыбкой. Мы знаем, что у этой истории точно будет «хэппи-энд», а значит, можно не бояться сопереживать.

Режиссер-постановщик — Игорь Казаков (Беларусь), известный петрозаводскому зрителю по предыдущим работам: «Ревизор», «Белоснежка и гномы», «Ах, проказник водевиль» и «Золушка».

Художник — Екатерина Шиманович (Беларусь), создавшая уникальное визуальное решение спектакля. © «Петрозаводск говорит»