Ребенок выпал из окна и погиб в российском городе

В Челябинске 17-летний юноша выпал из окна многоэтажного дома и погиб. Об этом сообщает портал 74.ru.

По данным источника, к месту трагедии прибыли представители экстренных служб. Медики пытались реанимировать молодого человека, но успехом их действия не увенчались.

Сотрудники полиции также работают на месте инцидента. Им предстоит выяснить обстоятельства гибели подростка. © «Петрозаводск говорит»