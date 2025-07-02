02 июля 2025, 16:35
Россия

Ребенок выпал из окна и погиб в российском городе

В Челябинске выясняются обстоятельства гибели 17-летнего юноши
Открытое окно
Фото: unsplash / Daniel Hansen

В Челябинске 17-летний юноша выпал из окна многоэтажного дома и погиб. Об этом сообщает портал 74.ru.

По данным источника, к месту трагедии прибыли представители экстренных служб. Медики пытались реанимировать молодого человека, но успехом их действия не увенчались.

Сотрудники полиции также работают на месте инцидента. Им предстоит выяснить обстоятельства гибели подростка. © «Петрозаводск говорит»

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