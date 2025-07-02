Названо число поступивших на службу в этом году контрактников

За первые шесть месяцев 2025 года контракт с Минобороны заключили 210 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводятся в Telegram-канале чиновника.

Как отметил Медведев, указанные данные актуальны на 1 июля. Также в добровольческие подразделения было принято свыше 18 тысяч человек. Чиновник назвал темпы принятия контрактников высокими.

«Рассчитаю на то, что удастся сохранить такую же динамику и в последующее время», - подытожил Медведев. © «Петрозаводск говорит»