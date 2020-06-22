Почти 30 пьяных водителей остановлены в Карелии за выходные дни

За прошедшие выходные в Карелии 28 водителей были отстранены от управления автомобилем в состоянии опьянения. Из них четверо сели за руль в нетрезвом виде повторно. Такие данные приводит пресс-служба ГИБДД.

В ведомстве напомнили, что именно в выходные и праздничные дни увеличивается число нетрезвых нарушителей, а также растет риск совершения ими ДТП.

За управление транспортом в пьяном виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на полтора-два года. Если водитель повторно садится за руль в состоянии опьянения, для него наступает уголовная ответственность, отметили в Госавтоинспекции.