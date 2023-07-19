Нерадивого отца в Карелии заставили работать и платить

Ранее судимый житель Кеми снова попал под суд – на этот раз за неуплату алиментов. Выплатить деньги мужчине все же придется, но он заплатит уже государству, сообщили в пресс-службе Кемского городского суда.

Поскольку перечислять деньги ребенку отец добровольно не желал, его ранее уже привлекали за это к административной ответственности и наказывали обязательными работами. Но это не заставило мужчину изменить свое поведение.

Теперь его приговорили уже по уголовное статье – к полугоду исправительных работ условно с испытательным сроком два года и удержанием из зарплаты 10 процентов в доход государства. // фото: pixabay.com