Опасные нарушения на детских площадках в Сортавале нашла прокуратура

Нарушения в обслуживании ряда детских площадок в Сортавале нашла прокуратура в холе проверки. В результате вынесли четыре представления, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Городскую администрацию и управляющие организации настоятельно попросили устранить все нарушения.

В результате места для отдыха и игр детей привели в порядок. Деревянные конструкции восстановили, металлические элементы зачистили и покрасили, убрали сломанные элементы и поставили информационные таблички.

Ответственных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. // фото: www.freepik.com