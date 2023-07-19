19 июля 2023, 20:19
Опасные нарушения на детских площадках в Сортавале нашла прокуратура
Администрацию города и управляющие компании обязали устранить проблемы
Нарушения в обслуживании ряда детских площадок в Сортавале нашла прокуратура в холе проверки. В результате вынесли четыре представления, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Городскую администрацию и управляющие организации настоятельно попросили устранить все нарушения.
В результате места для отдыха и игр детей привели в порядок. Деревянные конструкции восстановили, металлические элементы зачистили и покрасили, убрали сломанные элементы и поставили информационные таблички.
Ответственных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. // фото: www.freepik.com