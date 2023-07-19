Сотовая связь на ряде дорог Карелии не будет доступна в скором времени

Отсутствие сотовой связи на трассе «Тикша - Реболы - Муезерский – Гимолы» беспокоит жителей Карелии. Они попытались выяснить причину в комментариях под одним из сообщений на странице регионального минтранса ВКонтакте.

Сотрудники ведомства объяснили, что ожидать улучшения ситуации не стоит. Объем автомобильного трафика на некоторых участках региональных дорог слишком мал.

Поэтому сотовые операторы не планируют строить для их обслуживания новые вышки. В том числе это касается и направлений к Муезерскому, Реболе и Тикше.

В данный момент устойчивый сигнал сотовой связи есть на 82 процентах дорог федерального значения и на 63 процентах региональных. // фото: pxhere.com