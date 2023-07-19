Тротуар обустроили на Старой Кукковке по просьбам горожан

На Старой Кукковке появился новый тротуар. Его оборудовали около домов № 18 по улице Мончегорской и № 53 по улице Ильича, сообщили в пресс-службе администрации города.

Новое покрытие сделали после многочисленных обращений граждан. До окончания июля здесь оборудуют пешеходный переход – нанесут разметку и поставят знаки.

В текущем году в рамках нацпроекта о безопасных качественных дорогах благоустроят 32 улицы. Еще порядка 20 отремонтируют в рамках региональной субсидии на социально-экономическое развитие столицы Карелии. // фото: администрация Петрозаводска