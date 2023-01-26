Вдову Иосифа Кобзона госпитализировали из-за проблем с сердцем

Вдову Иосифа Кобзона госпитализировали в больницу в Москве. У супруги знаменитого певца Нелли проблемы с сердцем, передает Telegram-канал «112».

Нелли Кобзон почувствовала себя нехорошо несколько дней назад, она ощущала в том числе слабость. Поскольку лекарства не помогли, она обратилась к кардиологам.

Врачи госпитализировали Нелли Кобзон в отделение хирургического лечения сложных нарушений. // фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости