Россияне смогут удалить свои персональные данные через «Госуслуги»

С помощью портала «Госуслуги» скоро можно будет удались из сети персональные данные. Соответствующие разработки ведут в Минцифры России, передает РИА Новости.

По словам заместителя главы комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, сервисы можно будет очистить от личной информации, которую россияне туда предоставили ранее.

- Что касается «Госуслуг» и управления своими данными, такой функционал на данный момент разрабатывается, и скоро он будет уже работать. Это тоже очень удобная опция, потому что мы не всегда помним, кому и когда мы отдавали свои данные,

- заявил Горелкин.

Госдума ранее приняла закон, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрии и дискриминацию в отношении отказавшихся от ее сдачи. // фото: globallookpress.com