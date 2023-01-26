Блокирующую продажу в магазинах «просрочки» систему внедрят в России

Правительство России в феврале запустит систему, которая станет технически блокировать реализацию просроченной продукции. Это эксперимент, он пока что продлится до 1 августа, сообщили в Telegram-канале кабмина.

В списке – молочные продукты, пиво, ряд слабоалкогольных напитков, питьевая и минеральная вода в бутылках, табачная продукция, электронные сигареты. Участие в эксперименте будет пока добровольным.

Если эксперимент пройдет удачно, впоследствии продажа незаконно допущенных к реализации товаров либо продуктов с закончившимся сроком годности будет блокироваться на кассе. Для этого аппараты оснастят специальным программным обеспечением. // фото: «Петрозаводск говорит»