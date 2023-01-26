Более семи тысяч зараженных коронавирусом выявили в России за сутки

За последние сутки в России выявлены 7077 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель в 2023 году. Умерли 40 пациентов. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Карелии зарегистрированы 37 новых инфицированных. В больницы пришлось доставить десять пациентов.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 394 861 человека. Число случаев заражения превысило 21,91 миллиона. // Фото: unsplash.com