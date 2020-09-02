Вчера в здании железнодорожного вокзала Петрозаводска открылся бизнес-зал, сообщает сайт газеты «Гудок».



В отремонтированном помещении площадью 300 кв. м на втором этаже есть зона для проведения деловых встреч, а также общая, детская и санитарная зоны

Гости бизнес-зала, рассчитанного на сорок человек, могут воспользоваться шведским столом или заказать напитки и блюда из отдельного меню.

Для пассажиров с билетами в вагоны бизнес-класса и детей до двух лет вход в бизнес-зал бесплатный, всем остальным три часа пребывания обойдутся в 2400 руб.

Реставрация вокзального комплекса Петрозаводск приурочена к 100-летию Республики Карелия.