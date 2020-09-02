02 сентября 2020, 07:30
Общество

В здании железнодорожного вокзала Петрозаводска открылся бизнес-зал

Новый помещение для пассажиров будет бесплатным только для обладателей билетов бизнес-класса и детей до двух лет

Вчера в здании железнодорожного вокзала Петрозаводска открылся бизнес-зал, сообщает сайт газеты «Гудок».

В отремонтированном помещении площадью 300 кв. м на втором этаже есть зона для проведения деловых встреч, а также общая, детская и санитарная зоны

 Гости бизнес-зала, рассчитанного на сорок человек, могут воспользоваться шведским столом или заказать напитки и блюда из отдельного меню.

Для пассажиров с билетами в вагоны бизнес-класса и детей до двух лет вход в бизнес-зал бесплатный, всем остальным три часа пребывания обойдутся в 2400 руб.

Реставрация вокзального комплекса Петрозаводск приурочена к 100-летию Республики Карелия.

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Метки: 
Петрозаводск
ржд
железнодорожный вокзал
железная дорога
бизнес-класс