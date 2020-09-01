01 сентября 2020, 21:41
Водителей предупредили об изменении в организации движения на Вольной
Автомобилистов просят внимательно смотреть на дорожные знаки на перекрестках улиц Кирова-Вольная и Вольная-Дзержинского
Госавтоинспекция Петрозаводска сегодня вечером решила напомнить водителям об изменении в организации дорожного движения на перекрестках улиц Кирова-Вольная и Вольная-Дзержинского.
В дорожном ведомстве сообщили, что перед перекрестками установлены знаки «Направления движения по полосам».
«Поворачивать с Кирова на Вольную, с Вольной на Дзержинского можно из двух полос»,
- сообщили в ГИБДД.
Водителей просят обратить внимание на изменения.
Ранее в столице Карелии организовали одностороннее движение на улице Вольная на участке от улицы Дзержинского в сторону гипермаркета «Лента». Проезд от парковки гипермаркета по Вольной в сторону Дзержинского запрещен.