01 сентября 2020, 21:41
Общество

Водителей предупредили об изменении в организации движения на Вольной

Автомобилистов просят внимательно смотреть на дорожные знаки на перекрестках улиц Кирова-Вольная и Вольная-Дзержинского

Госавтоинспекция Петрозаводска сегодня вечером решила напомнить водителям об изменении в организации дорожного движения на перекрестках улиц Кирова-Вольная и Вольная-Дзержинского.

В дорожном ведомстве сообщили, что перед перекрестками установлены знаки «Направления движения по полосам».

«Поворачивать с Кирова на Вольную, с Вольной на Дзержинского можно из двух полос»,

- сообщили в ГИБДД.

Водителей просят обратить внимание на изменения.

Ранее в столице Карелии организовали одностороннее движение на улице Вольная на участке от улицы Дзержинского в сторону гипермаркета «Лента». Проезд от парковки гипермаркета по Вольной в сторону Дзержинского запрещен.

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Метки: 
Госавтоинспекция
новости петрозаводска
движение
перекресток
дорожный знак
полосы