Водителей предупредили об изменении в организации движения на Вольной

Госавтоинспекция Петрозаводска сегодня вечером решила напомнить водителям об изменении в организации дорожного движения на перекрестках улиц Кирова-Вольная и Вольная-Дзержинского.

В дорожном ведомстве сообщили, что перед перекрестками установлены знаки «Направления движения по полосам».

«Поворачивать с Кирова на Вольную, с Вольной на Дзержинского можно из двух полос»,

- сообщили в ГИБДД.

Водителей просят обратить внимание на изменения.

Ранее в столице Карелии организовали одностороннее движение на улице Вольная на участке от улицы Дзержинского в сторону гипермаркета «Лента». Проезд от парковки гипермаркета по Вольной в сторону Дзержинского запрещен.