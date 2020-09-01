01 сентября 2020, 18:55
Общество

Сегодня в Карелии более 250 заключенных сели за школьные парты

Получать образование также будут учащиеся профучилищ

1 сентября в общеобразовательных школах и учебно-консультационных пунктах исправительных учреждений УФСИН Карелии прошли линейки. Сегодня за парты сели 257 подозреваемых, обвиняемых и осужденных, у которых нет среднего образования.

По сообщению УФСИН, в подразделениях уголовно-исполнительной системы Карелии функционирует одна вечерняя общеобразовательная школа, два филиала школы и два учебно-консультационных пункта.

Кроме учеников школ, получать образование будут учащиеся профессиональных училищ. В этом учебном году планируется обучить более 500 осужденных по 12 направлениям. 270 уже приступили к обучению по специальностям: оператор швейного оборудования, электросварщик, мастер столярного и мебельного производства, повар и другим.

Фото: УФСИН по РК

Обсудить
просмотр
173743
Метки: 
осужденные
заключенные
1 сентября
линейка
новости Карелии
УФСИН по РК
образование