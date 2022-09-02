В затопленный населенный пункт выехала специальная комиссия

Из-за ситуации с подтоплением в село Деревянное и Деревянское сельское поселение выехала специальная комиссия. Об этом сообщили в Минтрансе РК.

На месте работают представители этого ведомства, а также Управления автомобильных дорог, ФКУ «Кола». Они оценят ситуацию и примут оперативные меры для обеспечения проезда автотранспорта. Пока движение ограничено.

Информацию о возникающих проблемах на дорогах местного значения в Прионежском районе принимает ЕДДС 112 и 57-84-42, на региональных - диспетчерская служба КУ РК «Управтодор РК» по телефону 59-99-89.

Напомним, в связи с разгулом стихии в Прионежском районе 2 сентября ввели режим ЧС. // Фото: Госкомитет РК по ОЖ БН