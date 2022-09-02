Режим ЧС ввели в Прионежском районе

Из-за сильных дождей продолжает повышаться уровень воды в реках Деревянка и Орзега. Несколько участков дорог размыло, их перекрыли. Существует риск подтопления территорий. Поэтому в Прионежском районе ввели режим ЧС, сообщили в Госкомитете РК по ОЖ и БН.

Ситуацию сейчас на контроле держат все профильные ведомства региона. Сегодня ночью проводили выездное совещание. Режим чрезвычайной ситуации ввели в границах Деревянкского, Деревянского и Нововилговского сельских поселений.

На аварийных участках дорог работают дежурные ДПС. Движение в стороны Орзеги, Деревянки и Вилги возможно в объезд. В зоне подтоплений работают подразделения поисково-спасательной службы. Людей готовы эвакуировать. Но дачники СНТ «Светофор» уезжать отказались.

Оперативная группа Минтранса выехала в район, чтобы оценить состояние дорог и провести восстановительные работы.

На мосту в Деревянном устраняют последствия непогоды при помощи экскаватора и самосвалов. Проезд закрыт лишь для тяжелых грузовых машин. Учащихся Деревянкской школы перевели на дистанционное обучение. // Фото: Госкомитет РК по ОЖ и БН