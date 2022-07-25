В учреждениях ФСИН оперативная обстановка стабильная и контролируется

Сегодня в управлении Федеральной службы исполнения наказаний Карелии прошло заседание коллегии по итогам первого полугодия. За этот период побегов из-под охраны и при конвоировании допущено не было, а оперативная обстановка остается стабильной и контролируемой.

По данным на 1 июля в исправительных учреждениях и следственных изоляторах региона содержалось 2470 человек. Из них 547 осужденных получили рабочую профессию. Еще четверо получают высшее образование.

Развивается и производство. Достаточно будет сказать, за шесть месяцев объем выпуска товарной продукции, выполнения работ и оказания услуг учреждениями УФСИН составил более 155 млн рублей. Заказчиками выступали администрации муниципальных образований, учреждения здравоохранения, силовые структуры, министерства, образовательные учреждения. Фото: УФСИН.