Строителям школы напомнили, что эксперименты недопустимы

«Сегодня строителям школы в Вешкелице пришлось напомнить, что эксперименты недопустимы. Ни в школах, ни в детских садах, ни в иных социальных учреждениях»,

- отметил глава республики Артур Парфенчиков.

При ремонте кровли подрядчик изменил технологию производства. Однако любые корректировки проектов должны согласовываться с минстроем и минобром. Губернатор поручил министру строительства провести проверку по факту. Если нарушения будут подтверждены, подрядчика заставят переделать работу.

К слову, с этого началась рабочая поездка главы региона по объектам в Суоярвский район, о чем «Петрозаводск говорит» сообщал ранее. Артур Парфенчиков также добавил, что осенью в Суоярви начнется строительство новой школы на 330 мест. Фото: vk.com/aparfenchikov.