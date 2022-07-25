Россиян могут оштрафовать за оформление банковских карт за рубежом

Российских туристов, отправляющихся за рубеж, чтобы оформить банковские карты платежных систем Visa и Mastercard, предупредили о возможных штрафах при открытии счета. Об этом сообщают «Известия».

Есть спрос, есть и предложение – отечественные туроператоры начали активно предлагать россиянам услуги по оформлению пластиковых карт в Турции, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении и других странах. При этом «туристов», как правило, не предупреждают о подводных камнях.

Так, россияне, открывающие за рубежом банковские карты, обязаны сообщить об этом в Федеральную налоговую службу (ФНС), подав соответствующую декларацию. А непредоставление соответствующих сведений влечет за собой административный штраф на граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от 40 до 50 тысяч, на юридических лиц – от 800 тысяч до миллиона рублей. Кроме того, при неоплате, россиянину может грозить увеличение штрафа до двойного размера либо административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы. Фото: pxhere.