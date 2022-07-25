В Южной Корее родились клонированные щенки со светящейся шерстью

В Южной Корее ученые смогли клонировать двух биглей с мутацией. Впервые собак удалось клонировать в 2005 году, в 2015 году геном одной из них отредактировали с помощью CRISPR/Cas9, чтобы заставить организм интенсивнее наращивать мышцы. Однако совместить клонирование и редактирование смогли только сейчас корейские специалисты, сообщает Газета.ру.

Мин-Гю Ким из Национального Университета Чхуннама и его коллеги смогли получить клонов с требуемыми свойствами. Ученые считают, что этот эксперимент как-то поможет при нахождении способа лечения болезни Паркинсона, так как на собаках ее лучше удается моделировать, чем на мышах.

Отметим, что у двух родившихся щенков шерсть флуоресцирует зеленым в ультрафиолете. Ученые считают, что модификация удалась. В ходе дальнейшего наблюдения они планируют выяснить, разовьются ли собак симптомы болезни Паркинсона. Фото: Kim et al./BMC Biotechnology.