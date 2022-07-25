Ряды медработников в республике продолжают пополняться

Социальную поддержку специалистам, прибывшим в Карелию из других регионов, позволяет оказывать участие в федеральной программе «Земский доктор/Земский фельдшер».

Так, выплаты от одного до двух миллионов рублей в прошлом году при переезде получили 37 врачей и 10 работников со средним медобразованием. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

В этом году запланировано трудоустройство 45 медработников. К работе уже приступили 15 врачей и 3 фельдшера. Всего с начала года в госучреждения здравоохранения трудоустроились 579 медработников, из них 179 врачей и 400 сотрудников со средним профессиональным образованием. По словам министра, ряды пополнили 32 терапевта, 12 педиатров, 11 акушеров-гинекологов, 10 анестезиологов-реаниматологов, 6 хирургов. Более трети из них – молодые люди в возрасте до 35 лет. Фото: pxhere.