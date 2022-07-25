25 июля 2022, 18:15
В августе состоится ярмарка «Три Спаса – на всю зиму запасы»
В Корпорации развития ждут заявки от предпринимателей
Корпорация развития Карелии приглашает предпринимателей принять участие в ярмарке «Три Спаса - на всю зиму запасы», которую планируют провести в августе.
В Петрозаводске состоится ярмарка, посвященная трем Спасам – яблочному, медовому и ореховому. Предпринимателей-производителей яблок, груш, слив, меда и продуктов на основе орехов приглашают принять в ней участие.
Для этого необходимо подать заявку в Корпорацию развития республики. Информация о месте и времени проведения ярмарки будет сообщена дополнительно. Фото: afisha7.ru.