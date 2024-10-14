В трех районах Петрозаводска пропала электроэнергия

Вечером 14 октября в Петрозаводске произошло отключение электричества в трех районах. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации ЕДДС, свет пропал в домах на Перевалке, Рыбке, а также в Железнодорожном районе. Причиной случившегося стало повреждение на сетях. Районы оказались обесточены частично.

Ориентировочное время возвращения электроэнергии в дома горожан не раскрывается. // Фото: unsplash.com / Ant Rozetsky