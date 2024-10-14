14 октября 2024, 18:33
Велосипедист получил травмы в ДТП в Петрозаводске
Мужчина на велосипеде попал под колеса автомобиля на Древлянке
Велосипедист попал под колеса автомобиля в Петрозаводске и получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
По данным ведомства, инцидент случился у дома №26 по Лососинскому шоссе днем 12 октября. 39-летняя водитель автомобиля Kia совершила наезд на 39-летнего велосипедиста.
В результате ДТП горожанин получил телесные повреждения. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты. // Фото ГАИ