Велосипедист получил травмы в ДТП в Петрозаводске

Велосипедист попал под колеса автомобиля в Петрозаводске и получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, инцидент случился у дома №26 по Лососинскому шоссе днем 12 октября. 39-летняя водитель автомобиля Kia совершила наезд на 39-летнего велосипедиста.

В результате ДТП горожанин получил телесные повреждения. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты. // Фото ГАИ