Женщину жестоко убили в Петрозаводске

В Петрозаводске совершено убийство. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, вечером в субботу, 12 октября, в комнате общежития на Октябрьском проспекте мужчина поссорился со своей сожительницей в ходе употребления алкоголя. Взяв нож, он нанес жертве не менее 20 ударов.

Осознав, что женщина не подает признаков жизни, петрозаводчанин позвонил в службу экстренного реагирования. Прибывшие медики констатировали смерть жертвы. Нападавшего задержала полиция.

Суд принял решение об аресте подозреваемого. Свою вину он признал. По делу проводятся следственные действия. // Фото СК