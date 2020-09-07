В трех районах Петрозаводска на этой неделе отключат горячую воду

Жители ряда домов карельской столицы в Центре, на Кукковке и в Первомайском районе на этой неделе останутся без горячего водоснабжения, сообщает пресс-центр администрации Петрозаводска. В некоторых районах отключения начались уже сегодня.

В понедельник, 7 сентября, с 10 до 18 часов горячую воду отключат на Железнодорожной улице в домах № 4, 4а, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б, 10.

В среду, 9 сентября, с 9 до 18 часов временные неудобства коснутся жителей домов № 24, 26, 28, 30, 32, и 34 на Балтийской улице.

В четверг, 10 сентября, с 9 до 18 часов горячей воды не будет в доме № 30 на проспекте Ленина и в доме № 47 на Красной улице.

Неудобства объясняют необходимостью подключения коммуникаций к новым объектам и модернизации систем теплоснабжения.