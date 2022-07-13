В Сортавале ветхое строение превратили в современный отель

Преображение разваливающегося здания в современный отель в министерстве имущественных отношений Карелии назвали одним из успешных примеров работы с руинированными объектами. Теперь на месте бывшего роддома по ул. Маяковского в Сортавале появилась приличная гостиница, территория возле которой также благоустроена. Работы провел один из предпринимателей.

«Здание расположено хотя и не в центре города, однако в непосредственной близости от железнодорожной станции, куда прибывает основной туристический поток, и в шаговой доступности от одной из достопримечательностей Сортавалы – парка Ваккосалми»,

- рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что с сентября 2019 года, когда стартовали работы по ветхим и аварийным зданиям, из 1043 зарегистрированных строений снесено 174, приведено в надлежащий вид 22, а 19 освобожденных участков вовлечены в хозяйственный оборот. И лидирующие позиции по таким работам занимают Сортавальский, Олонецкий, Медвежьегорский и Лоухский районы. Фото: property.gov.karelia.ru.