Перегородивший проход к Онежскому озеру забор убрали в Петрозаводске

Жители и гости Петрозаводска теперь смогут свободно подходить к берегу Онежского озера. Забор, который перегораживал путь, наконец снесли. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра.

Ограждение ранее незаконно установил владелец земельного участка на улице Федосовой. Забор стоял вплотную к воде, не давая пройти на берег.

Еще в прошлом году самовольно занявшего землю гражданина оштрафовали и предписали ему демонтировать сооружение. Но добровольно он решение суда не выполнял.

Тогда его уведомили, что забор снесут принудительно с помощью тяжелой техники. Владелец поспешил сделать это сам. // Фото: Управление Росреестра