Информация о том, что глава Росавиации в реанимации, не подтвердилась

В Росавиации прокомментировали информацию о состоянии здоровья главы ведомства и опровергли слухи об операции, сообщает РИА Новости.

Сегодня в Телеграм-каналах появились сообщения о том, что руководитель Росавиации Александр Нерадько неудачно упал с велосипеда, получив при этом множество ушибов и переломы таза, ребер, и что он находится в реанимации после проведенной операции.

В ведомстве опровергли эту информацию, сообщив, что Нерадько находится на больничном и проходит курс реабилитации. Также добавили, что он постоянно на оперативной связи и контролирует деятельность агентства, сообщает ведомство.

Напомним, что глава Росавиации находится на больничном с понедельника, и будет восстанавливаться минимум три недели. На этот период его обязанности будет исполнять его заместитель Георгий Бахарев. Фото: rbc.ru.