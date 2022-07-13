Завтра в Петрозаводске снова будут отключать электричество

В четверг, 14 июля, сетевое предприятие «ОРЭС – Петрозаводск» запланировало очередные неотложные работы. Их с утра будут проводить в ТИЗ «Усадьба», сообщили в пресс-службе ведомства.

Из-за этих действий энергетиков с 09:00 до 16:00 возможны кратковременные отключения от электроэнергии потребителей, которые проживают на проездах Моховом, Лахденпохском, Ужесельгском, Вилговском, Заонежском, Вепсском, Сямозерском, Мелиоративном, улицах Усадебной, Лиственной, Шомбской, Ламбинской.

В компании приносят потребителям извинения за временные неудобства. // Фото: geralt/pixabay.com