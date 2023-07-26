26 июля 2023, 17:47
В Сортавале начали комплексную реконструкцию знаменитого парка
Певческое поле парка Ваккосалми заметно преобразится
Стартовали работы по комплексной реконструкции парка Ваккосалми в Сортавале. Об этом сообщает администрация столицы северного Приладожья.
На сегодняшний день в знаменитом парке демонтированы старые скамейки. Готовится площадка под установку новых.
Также в парке Ваккосалми установят новое освещение певческого поля, смонтируют декоративную подсветку. Планируется также установка малых архитектурных форм. // Фото «Петрозаводск говорит»