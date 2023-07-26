Жители Карелии рассказали о путешествиях по России и за границей

38% жителей Карелии по меньшей мере раз в год путешествуют по России. Таковы результаты социологического опроса, проведенного Центром управления регионом.

Еженедельно путешествуют по стране 1% респондентов, ежемесячно – 2%. Вариант «Реже раза в год» выбрали 27% опрошенных, не ездят по России 29%. При этом за границу не ездят 66% участников опроса, хотя бы раз в год в другую страну путешествуют 15%.

Каждый третий опрошенный в течение последнего года отдыхал в Карелии, еще 25% – в другом регионе России. Абсолютное большинство респондентов (64%) предпочитает путешествовать летом, зиму выбирают лишь 7%.

Опрос проводился с 21 по 23 июня 2023 года, в нем приняли участие 600 человек.