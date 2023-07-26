26 июля 2023, 17:33
Жители Карелии рассказали о путешествиях по России и за границей
Две трети участников опроса не выезжают за пределы страны
Фото: https://ru.freepik.com
38% жителей Карелии по меньшей мере раз в год путешествуют по России. Таковы результаты социологического опроса, проведенного Центром управления регионом.
Еженедельно путешествуют по стране 1% респондентов, ежемесячно – 2%. Вариант «Реже раза в год» выбрали 27% опрошенных, не ездят по России 29%. При этом за границу не ездят 66% участников опроса, хотя бы раз в год в другую страну путешествуют 15%.
Каждый третий опрошенный в течение последнего года отдыхал в Карелии, еще 25% – в другом регионе России. Абсолютное большинство респондентов (64%) предпочитает путешествовать летом, зиму выбирают лишь 7%.
Опрос проводился с 21 по 23 июня 2023 года, в нем приняли участие 600 человек.