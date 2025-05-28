В Следкоме рассказали об обстоятельствах гибели рыбака в Карелии

Пожилой мужчина 27 мая отправился на рыбалку на озеро Пидмозеро Медвежьегорского района.

Рыбачил он на надувной лодке, но она перевернулась, рыбак упал в воду и запутался в рыболовных снастях. Такие предварительные выводы сделали в карельском Следкоме. Тело 69-летнего мужчины нашли вечером в тот же день. Точную причину гибели определят судмедэксперты.

Следователи проводят проверку и по результатам примут процессуальное решение. © «Петрозаводск говорит»