28 мая 2025, 20:43
В Следкоме рассказали об обстоятельствах гибели рыбака в Карелии
Тело пожилого мужчины нашли в озере в Медвежьегорском районе
фото пресс-служба СУ СК по РК
Пожилой мужчина 27 мая отправился на рыбалку на озеро Пидмозеро Медвежьегорского района.
Рыбачил он на надувной лодке, но она перевернулась, рыбак упал в воду и запутался в рыболовных снастях. Такие предварительные выводы сделали в карельском Следкоме. Тело 69-летнего мужчины нашли вечером в тот же день. Точную причину гибели определят судмедэксперты.
Следователи проводят проверку и по результатам примут процессуальное решение. © «Петрозаводск говорит»