28 мая 2025, 20:43
Происшествия

В Следкоме рассказали об обстоятельствах гибели рыбака в Карелии

Тело пожилого мужчины нашли в озере в Медвежьегорском районе
лодка на озере
фото пресс-служба СУ СК по РК

Пожилой мужчина 27 мая отправился на рыбалку на озеро Пидмозеро Медвежьегорского района.

Рыбачил он на надувной лодке, но она перевернулась, рыбак упал в воду и запутался в рыболовных снастях. Такие предварительные выводы сделали в карельском Следкоме. Тело 69-летнего мужчины нашли вечером в тот же день. Точную причину гибели определят судмедэксперты.

Следователи проводят проверку и по результатам примут процессуальное решение. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
пидмозеро
рыбак
Следком
Карелия