Мужчина утонул во время рыбалки в Карелии

В Медвежьегорском районе во время рыбалки погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По данным источника, в 18:55 27 мая спасатели получили сигнал от сотрудников полиции. Требовалась помощь в поисках человека, пропавшего на озере Пидмозеро.

В район поиска была направлена группа Медвежьегорского поисково-спасательного отряда. Тело погибшего было найдено и поднято из воды. Мужчину передали полиции. По данным МЧС, погибший был жителем Медвежьегорска. © «Петрозаводск говорит»