28 мая 2025, 16:34
Предприниматель не хотел отдавать уволившемуся работнику 100 тысяч
Трудовая инспекция Карелии помогла добиться получения положенных выплат
фото «Петрозаводск говорит»
Бывший работник фирмы по производству строительных металлических конструкций в Петрозаводске обратился в трудовую инспекцию за помощью. Оказалось, работодатель при увольнении сотрудника рассчитался не полностью.
Трудовая инспекция добилась, чтобы бывшему работнику выплатили причитавшиеся при увольнении деньги – 100 тысяч.
Ранее трудовая инспекция помогла получить двум работникам более 350 тысяч, которые также им не хотели выплачивать при увольнении. © «Петрозаводск говорит»