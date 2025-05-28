Предприниматель не хотел отдавать уволившемуся работнику 100 тысяч

Бывший работник фирмы по производству строительных металлических конструкций в Петрозаводске обратился в трудовую инспекцию за помощью. Оказалось, работодатель при увольнении сотрудника рассчитался не полностью.

Трудовая инспекция добилась, чтобы бывшему работнику выплатили причитавшиеся при увольнении деньги – 100 тысяч.

Ранее трудовая инспекция помогла получить двум работникам более 350 тысяч, которые также им не хотели выплачивать при увольнении. © «Петрозаводск говорит»