В сети появились фото страшного ДТП на севере Карелии

Дорожно-транспортное происшетсвие с участием седельного тягача Scania и легкового автомобиля Renault Duster произошло на 102-м километре автодороги «Кепа - Юшкозеро - Боровой – Костомукша».

По информации госавтоинспекции, 45-летний водитель автомобиля грузовика допустил занос автопоезда, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковой машиной, которая двигалась во встречном направлении.

В результате слкновения травмирована 73-летняя пассажирка автомобиля «Рено». Женщина госпитализирована в лечебное учреждение. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал об этом ДТП. 12 февраля в 13:15 пожарные Калевальского района были привлечены для ликвидации ДТП. На место происшествия выезжала пожарная машина и двое пожарных-спасателей.

Фото с сайта ДТП ПТЗ