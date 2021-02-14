В сети появились фото с сегодняшних пожаров в Сегежском районе

В группе «4 отряд ФПС по Республике Карелия» появились фото сегодняшних ночных пожаров в Сегеже и поселке Надвоицы.

«Петрозаводск говорит» писал о них ранее. В Сегеже загорелся двухэтажный жилой дом на улице Мира. Пожарно-спасательные подразделения Сегежского района были привлечены к тушению в 00:52. Несмотря на внушительный наряд сил (на место возгорания прибыли три машины и одиннадцать пожарных), огонь удалось победить только в 02:45.

13 февраля в 21:59 пожарные привлекались для ликвидации возгорания в Надвоицах. Жилой дом загорелся на улице 50 лет Октября. Пожар оказался серьезным, и ликвидировать его удалось только в 01:46. С огнем боролись восемь пожарных, использовались три машины.

Фото из группы «4 отряд ФПС по Республике Карелия»

Пожар на улице Мира в Сегеже

Пожар на улице Мира в Сегеже

Пожар на улице 50 лет Октября в Надвоицах

Пожар на улице 50 лет Октября в Надвоицах

Пожар на улице 50 лет Октября в Надвоицах